Летучие мыши проснулись в Москве

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С приходом тепла в Москве проснулись летучие мыши, передает портал мэра и правительства города.

Эти представители отряда рукокрылых, которые проводят зиму в укрытиях, становятся активными в темное время суток. Они помогают контролировать численность комаров, мотыльков и других насекомых.

В Москве можно встретить десять видов летучих мышей. Самые редкие из них – двухцветный кожан, бурый ушан и лесной нетопырь. Они занесены в Красную книгу столицы.

Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды напомнили, что летучие мыши не представляют угрозы для людей. Поэтому бояться их не стоит.

Однако при встрече с ними эксперты рекомендуют горожанам не трогать летучих мышей без причины, не гладить и не пытаться приручить. Также не рекомендуется кормить рукокрылых, так как это может нарушить их естественное поведение и нанести вред здоровью.

С установлением стабильной теплой температуры в Москве у горожан появилась возможность встретить крупных полосатых виноградных улиток. Они выходят из спячки при температуре от 8 до 10 плюсовых градусов.

Первые улитки были замечены в Тропаревском лесопарке. Увидеть их можно на деревьях, кустах и асфальте в дождь. На охраняемых территориях их немного, поэтому они не вредят растениям. Их едят ежи, землеройки, мыши и птицы.

