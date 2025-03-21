Более 15 тетеревов обнаружили в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "К лесу передом"

Во время последних обследований специалисты обнаружили в ТиНАО 17 тетеревов. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Это знаковый показатель для нашего региона. Вид занесен в список птиц, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении", – отметили в ведомстве.

Зоологи объяснили, что в зимний период тетерева отдают предпочтение березовым почкам и сережкам, из-за чего появляется высокая вероятность обнаружить стаю птиц среди берез.

Тетерев по размеру похож на небольшую курицу, добавили в пресс-службе. Самки этого вида, или тетерки, обладают бурым окрасом оперения с многочисленными пестринами, а самцы, которых называют косачами, имеют иссиня-черные перья и красные брови.

Ранее департамент рассказал, что москвичи могут определить грачей на слух, и это умение особенно полезно, так как птицы летают высоко в небе и любят прятаться среди густых ветвей. Специалисты также напомнили, как отличить птицу по внешности: оперение грачей имеет черный цвет с металлическим отливом. У взрослых особей в области клюва можно заметить бледно-серое кольцо, которое представляет собой участок голой кожи без перьев.