Лебеди-шипуны и огари вернулись в нацпарк "Лосиный остров"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Лебеди-шипуны и огари вернулись в национальный парк "Лосиный остров" после зимнего сезона. Об этом сообщила пресс-служба парка.

Представители нацпарка объяснили, что лед на Яузских болотах тает, несмотря на колебания температуры воздуха. В числе прилетевших водоплавающих птиц в "Лосином острове" были замечены обыкновенная кряква, лысухи, серые утки, свиязи и трескунки.

Специалисты уже заметили присутствие трех-четырех особей каждого вида. Среди них также оказались озерные чайки, самый многочисленный вид на заповедных болотах.

"Разведчики осторожно и внимательно обследуют территорию, "мониторят" объект к моменту массового возвращения колонии", – говорится в сообщении.

Кроме того, на следующей неделе ожидается возвращение хохлатых чернетей и белолобых гусей, а после них прибудут чомги и чирок-свистунок, отметили в парке.

Вместе с тем орнитологи заметили и других перелетных птиц в столице. В ТиНАО обнаружили полевых жаворонков, которые никогда не улетают далеко от места гнездовья и возвращаются в город одними из первых с приходом весны. В зимний период они обитают в Западной, Центральной и Южной Европе, в странах Средиземноморья, Южной и Юго-Восточной Азии.

В том же округе были замечены чибисы, которые занесены в Красную книгу города под первой категорией редкости. Они, как правило, прилетают с появлением проталин на лугах и полях. При похолоданиях и снежной погоде они способны вернуться в южные регионы, чтобы возобновить миграцию с приходом потепления.

Помимо них, в черте города были замечены обыкновенные овсянки, коноплянки и канюки.