Грачи вернулись в Москву после зимовки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Орнитологи департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы заметили грачей в парке "Яуза" и Южном Тушине. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Обычно эти птицы первыми прилетают в Москву после зимы, которую они проводят в южных регионах. Массовое возвращение пернатых начнется ближе к апрелю.

Грач является крупной птицей черного цвета с металлическим отливом. Важный признак – характерный клюв. Он светлый, довольно длинный, узкий и заостренный. Птица добывает еду, раскапывая землю, поэтому кожа вокруг клюва остается без перьев, образуя белое кольцо.

Отличить грачей от других птиц можно по поведению. Это стайные пернатые, которых можно встретить на открытых территориях, опушках около рек, а также больших городских парках. Они не боятся людей, а также комфортно себя чувствуют в компании других видов пернатых.

Грачи практически всеядны, однако предпочитают белковый рацион. Они употребляют в пищу червей, жуков и личинок насекомых. Кроме того, эти птицы могут играть роль хищников, защищая поля от мышей. Не откажутся они от ракообразных и лягушек, а также посеянного зерна на полях.

Грачи считаются одними из самых сообразительных птиц. Чтобы добыть себе пропитание, они могут использовать ветки.

Эти пернатые очень коммуникабельны. Они играют, учатся и с охотой перенимают полезные навыки друг друга. Отмечается, что грачи образуют пары на всю жизнь. Самец, ухаживая за самкой, приносит ей пищу, а о вылупившихся птенцах заботятся оба родителя.

Ранее в районе Перервинского плеса на юго-востоке Москвы заметили редкую чайку-бургомистра. По словам эксперта Даниила Давыдова, этот редкий зимующий вид в столице регистрируется, но не ежегодно. Обычно таких птиц можно увидеть на севере России. Например, в Ненецком автономном округе, в Мурманской и Архангельской областях.