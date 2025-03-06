Редкую чайку-бургомистра заметили в Перервинском плесе Москвы

Фото: 123RF/zechal

Редкая чайка-бургомистр замечена в районе Перервинского плеса на юго-востоке столицы. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал ведущий орнитолог департамента природопользования и охраны окружающей среды Даниил Давыдов.

Фотографию птицы ранее сделали жители столицы.

"Это редкий зимующий вид в Москве регистрируется, но не каждый год. Обычно бургомистров можно увидеть на севере страны: например, в Ненецком автономном округе, в Мурманской и Архангельской областях", – пояснил Давыдов.

Ранее орнитолог департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы заметил в ТиНАО птицу кедровку, занесенную в Красную книгу Москвы. Эти птицы обычно населяют зрелые еловые и елово-широколиственные леса с подлеском из лещины. Их рацион зависит от начала гнездового периода. Птицы собирают корм в специальный мешок под языком, чтобы потом спрятать его в дуплах, гнездах или норах.