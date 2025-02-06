В Москве заметили краснокнижную кедровку

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Орнитолог столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды заметил в ТиНАО птицу кедровку, занесенную в Красную книгу Москвы, передает пресс-служба ведомства.

"Кедровки обычно населяют зрелые еловые и елово-широколиственные леса с подлеском из лещины", – отметили в департаменте.

Там также рассказали об интересной особенности рациона этих птиц – он зависит от начала гнездового периода. Например, сейчас они питаются орехами, желудями и ягодами.

В свою очередь, в сезон размножения кедровки переходят на членистоногих и мелких позвоночных. Птицы собирают корм в специальный мешок под языком, чтобы потом спрятать его в дуплах, гнездах или норах, уточнили в пресс-службе.

"Чем-то их поведение напоминает повадки белок, которые заготавливают припасы. Так животные способствуют распространению растений", – добавили в ведомстве.

В прошлом году на столичных природных территориях биологи обнаружили 157 видов животных, занесенных в Красную книгу Москвы. Всего за 2024 год эксперты провели более 370 мониторинговых исследований в 111 зеленых зонах города и выявили 408 видов животных, среди которых увеличилось число охраняемых видов.

Среди них – 10 видов млекопитающих, включая зайца-русака, бобра обыкновенного и куницу лесную, а также 74 вида птиц. Это, например, клинтух, сапсан, малая выпь, болотный лунь и черношейная поганка. Были отмечены и редкие виды пресмыкающихся, земноводных, рыб, моллюсков и насекомых.