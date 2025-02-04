Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В Красную книгу Москвы внесены 573 вида животных, растений и грибов, которые теперь защищены правовым документом, передает портал мэра и правительства Москвы.

В книге содержатся меры по охране редких представителей флоры и фауны. Там же можно найти сведения о малочисленных видах млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий, рыб, беспозвоночных животных. В ней представлена информация о привычных растениях или сосудистых, мхах, водорослях, лишайниках и грибах.

Благодаря фотографиям, которыми сопровождается информация, любители природы могут узнать представителей экосистемы Москвы в природной среде. После изучения книги москвичи могут заметить редких представителей флоры и фауны в городской среде, парках, скверах. А фотолюбители, погружаясь в мир животных и растений региона, – зафиксировать краснокнижных представителей на камеру.

Три издания Красной книги Москвы вышли с 2001 по 2022 год. Каждое из них отражает состояние биоразнообразия столицы в определенный период времени.

Третий выпуск зафиксировал расширение территории столицы за счет присоединения ТиНАО. Это позволило получить информацию о редких, вымирающих и находящихся под угрозой исчезновения видах животных и растений на всей территории города.

Издание было подготовлено департаментом природопользования и охраны окружающей среды совместно с биологами, натуралистами, экспертами, представителями ведущих образовательных учреждений и научных сообществ.

"Большая роль в подготовке актуального издания принадлежит научному сообществу Москвы, в том числе ученым из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, институтов Российской академии наук, но не меньший вклад внесли более 700 натуралистов, любителей живой природы", – рассказал начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента Сергей Бурмистров.

Участие натуралистов позволило определить место обитания орешниковой сони и зарегистрировать произрастание гвоздики пышной. По словам Бурмистрова, специалисты регулярно и непрерывно изучают экосистему столицы.

В прошлом году биологи ведомства зафиксировали на 136 видов животных больше, чем в 2023-м. В их число попали как и млекопитающие, так и птицы. По словам специалистов, наблюдения за природным миром региона свидетельствуют о благоприятной окружающей среде, которая позволяет видам сосуществовать и развиваться.

Кроме того, в 2024 году на столичных природных территориях столицы биологи обнаружили 157 видов животных, занесенных в Красную книгу Москвы. Всего за прошлый год эксперты провели более 370 мониторинговых исследований в 111 зеленых зонах города и выявили 408 видов животных, среди которых увеличилось число охраняемых видов.