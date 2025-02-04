Специалисты призвали москвичей не выпускать красноухих черепах на волю

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Москвичей призвали не выпускать красноухих черепах на волю, так как они могут начать поедать местных обитателей городских водоемов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент природопользования и окружающей среды.

В столичных прудах обитают беспозвоночные, лягушки, птенцы водоплавающих птиц, рыбы и их икра, ужи, напомнили в ведомстве. Уничтожая их, экзотические пресмыкающиеся вытесняют своего болотного сородича и нарушают исторически сложившуюся экосистему.

По информации ведомства, несколько дней назад в центр департамента попали две красноухие черепахи, которых нашел дворник в мусорном контейнере.

"Чаще всего владельцы не осознают, что это хлопотный питомец. А когда понимают, что не могут обеспечить должный уход, по доброте душевной отпускают его в местный водоем. <...> Естественная среда обитания этих животных – тропики и субтропики", – напомнили в пресс-службе.

При этом покупатели экзотического пресмыкающегося, когда дарят черепах своим детям, не понимают, что питомец может вырасти до 30 сантиметров даже в домашних условиях.

Кроме того, красноухим черепахам нужен акватеррариум объемом не менее 300 литров, ультрафиолетовые лампы, регулярная замена воды в аквариуме и сбалансированное питание, однако не все хозяева питомцев могут обеспечить достойные условия содержания питомцам, подчеркнул департамент.

Между тем стало известно, что на природных территориях Москвы обитает около 200 видов бабочек, 94 из которых занесены в Красную книгу столицы. Например, голубянку икар специалисты замечали в парка "Кузьминки-Люблино", 850-летия Москвы, "Ходынское поле" ландшафтном заказнике "Тропаревский" и на территории памятника природы "Молжаниновское верховое болото".