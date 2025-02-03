На зеленых территориях Москвы обитает около 200 видов бабочек

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Около 200 видов бабочек обитает на природных территориях Москвы. Из них 94 занесены в Красную книгу столицы, передает портал мэра и правительства Москвы.

В 2024 году капустницу заметили в национальном парке "Лосиный остров", парках "Сокольники", "Останкино", "Кусково", "Битцевский лес" и других территориях. Эту бабочку можно узнать по мучнисто-белым крыльям с двумя черными округлыми пятнами. У самцов они находятся на нижней стороне передних крыльев, а у более крупных самок – на верхней.

Молодые гусеницы некоторое время после появления на свет остаются неподвижными и держатся вместе, а затем расползаются. В поисках пищи они способны мигрировать на дальние расстояния. Взрослая гусеница капустницы синевато-зеленого цвета, с черными пятнами и желтыми полосками.

Буроглазка большая – вид бабочек из семейства бархатниц. Его заметили специалисты в парке "Битцевский лес". Крылья этой бабочки буро-коричневые. На передних есть темное пятно с белыми вкраплениями, на задних – по 2–3 пятна. У самцов чешуйки на крыльях представляют собой микроскопические призмы, из-за чего в полете бабочка переливается.

В начале лета самка откладывает на листьях по 2–3 яйца. Позже из них появляются светло-зеленые гусеницы с темно-зеленой полосой вдоль спины. Они активно набирают вес и затем превращаются в куколок. Гусеницы, появившиеся на свет в конце лета, устраиваются на зимовку.

Вид голубянка аргус занесен в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости. Такую бабочку увидели в национальном парке "Лосиный остров", парках "Битцевский лес", "Марьино", природном заповеднике "Жулебинский" и других местах.

У этого вида серебристые пятна, черная кайма и бахрома на крыльях, которые у самцов синие, а у самок – коричневые. Осенью бабочки откладывают яйца. Зеленые гусеницы с черной линией на спине появляются на свет весной. В вечернее время и ночью они питаются бутонами и почками, а днем прячутся в листьях.

Голубянку икар специалисты замечали в парка "Кузьминки-Люблино", 850-летия Москвы, "Ходынское поле" ландшафтном заказнике "Тропаревский" и на территории памятника природы "Молжаниновское верховое болото".

Данный вид голубянки назвали в честь древнегреческого мифа Икара. У самцов цвет крыльев блестящий и сине-голубой, с темной окантовкой и белой бахромой. У самок крылья коричневые, с оранжевыми лунками. В состоянии зеленой гусеницы голубянка проживает разное время в зависимости от количества еды, температуры воздуха и продолжительности светового дня.

Переливница большая известна также как переливница ивовая. Ее увидели в парке "Тушинский". Переливница большая занесена в Красную книгу столицы под второй категорией редкости.

У самца бабочки крылья черно-бурые, с ярко-фиолетовым отливом, а у самки – темно-бурые, без отлива и с осветленным краем. Такие бабочки в природе встречаются летом. Из отложенных яиц появляются гусеницы зеленоватого цвета, которых можно узнать по характерным "рогам".

Махаон также занесен к Красную книгу Москвы под второй категорией редкости. Этот вид заметили в парках "Кузьминки-Люблино", "Косинский", "Битцевский лес" и на других природных территориях.

Заднее крыло бабочки имеет характерный вырост в виде хвостика и красное пятно в синем обрамлении. Общая окраска желтая, с темным напылением вдоль жилок. Взрослая гусеница ярко-зеленого цвета, с черными поперечными полосками и красными точками.

Шашечница матурна, или шашечница большая внесена в Красную книгу столицы под четвертой категорией редкости. Она имеет оранжевые крылья с рисунком из черных пятен и полос. Гусеницы такой бабочки черные, с желтыми полосами на спине и боках.

Вид дневной павлиний глаз можно заметить на лесных опушках, лугах или речных долинах. Иногда они появляются и жилых столичных кварталах. Крылья бабочки в основном вишнево-коричневые, с крупными черными глазчатыми пятнами. По внешнему краю крыльев видны зубчатые выступы.

Ранее специалисты опровергли информацию о массовом появлении клещей в Москве. По словам эксперта Азамата Кунафина, клещи активизируются, как только среднесуточная температура воздуха достигает 5 градусов и выше. Эти членистоногие после зимы пробуждаются обычно в конце марта или начале апреля, однако особенно опасными становятся в мае и июне.