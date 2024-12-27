Восемь видов редких животных заметили биологи в Москве в 2024 году

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В Москве в 2024 году заметили восемь видов редких животных. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В числе замеченных оказались дятел зеленый, клинтух, коршун черный, лунь полевой, осоед обыкновенный, цапля серая, жужелица золотистоямчатая и перламутровка лаодика. Все эти животные занесены в Красную книгу Москвы под нулевой категорией редкости как вероятно исчезнувшие.

Как отметил начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Азамат Кунафин, выявление таких животных является свидетельством улучшения экологической обстановки.

"Благодаря грамотной политике в сфере экологии политике, регулярному мониторингу и созданию благоприятных условий для обитания диких видов мы видим, что природные территории становятся домом даже для видов с нулевой категорией редкости", – сказал Кунафин.

Так, в этом году черного коршуна заметили в парке 850-летия Москвы, фаунистическом заказнике "Братеевская пойма", на территории памятника природы "Молжаниновское верховое болото", в природно-историческом парке "Москворецкий" и еще нескольких местах.

Редкого в Московском регионе зеленого дятла заметили в июле в природно-историческом парке "Битцевский лес" и комплексном заказнике "Зеленоградский". В свою очередь, клинтух практически не встречался в столице с 2000-х. Однако в 2024 году лесного голубя заметили на территории памятника природы "Серебряный бор".

Полевой лунь был замечен в природно-историческом парке "Москворецкий" и на территории памятника природы "Молжаниновское верховое болото", а обыкновенный осоед – в Куркине, Битце и Мневниках. Эта лесная хищная птица также занесена в перечень видов животных и растений, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Серая цапля была замечена в нескольких парках, а жужелица золотистоямчатая – в национальном парке "Лосиный остров". Там же заметили бабочку зеленоватую перламутровку.

Ранее в Москву прилетели снегири. Специалисты зафиксировали стаи пернатых в природно-исторических парках "Москворецкий", "Останкино" и "Битцевский лес". При том что большая часть снегирей улетает из Москвы в период гнездования, некоторые особи все же остаются в городе на протяжении всего года.