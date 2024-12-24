Пингвины Гумбольдта перешли в теплый павильон Московского зоопарка

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Пингвины Гумбольдта из Московского зоопарка были переведены в теплый павильон "Дом птиц", сообщает телеграм-канал зоопарка.

"Традиционно осенью эти птицы меняются вольерами с папуанскими пингвинами, которые проводят лето в помещении. Пингвины Гумбольдта теплолюбивые, они предпочитают холодную воду и теплый воздух", – говорится в сообщении.

В зоопарке отметили, что в вольере поддерживается комфортная для них температура воздуха в 12–13 градусов. Кроме того, сейчас у пингвинов Гумбольдта период размножения, несколько пар уже сформировалось.

Между тем три гималайских медведя из четырех впали в спячку в Московском зоопарке с наступлением морозов. Это самец Аладдин и самка Бабуля, которые живут на новой территории. На старой территории зоопарка, где находятся медведи Вася и Фаня, впала в спячку самка.