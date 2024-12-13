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13 декабря, 09:45

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Зрители трансляций Московского зоопарка смогут вблизи увидеть рысей

Видео: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Зрители трансляций Московского зоопарка смогут увидеть рысей ближе благодаря обновленным камерам наблюдения, сообщил зоосад в своем телеграм-канале.

"С сегодняшнего дня трансляции на шести страницах из десяти стали еще лучше. Выросло качество, появились более интересные ракурсы", – отметила пресс-служба зоопарка.

Модернизация камер наружного наблюдения позволит зрителям погрузиться в атмосферу зимних праздников и насладиться видом животных в снежной погоде.

Кроме того, на поляне, где пасутся ламы, викуньи и гуанако, также установили новые камеры. Они позволяют еще лучше рассмотреть ламы Вари. Камеру заменили и на площадке возле слоновника, чтобы зрители увидели, как азиатские слоны резвятся в снегу в прохладную погоду.

"Добавлены новые камеры и обновлены прежние в теплых помещениях у бегемота, орангутанов и горилл", – добавили представители зоопарка.

Трансляции доступны на сайте zoo.mos.ru.

Сильнее всех обитателей Московского зоопарка первому снегу обрадовалась панда Катюша. Она играла во внешнем вольере и кувыркалась в снегу. Кроме того, Катюша попыталась залезть на заснеженную горку, однако у нее это не получилось. Тогда панда решила подняться наверх по бревенчатой лестнице.

Панда Катюша из Московского зоопарка обрадовалась снегопаду

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