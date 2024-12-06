Видеотрансляции из Московского зоопарка набрали более 820 тыс просмотров

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Видеотрансляции с вольерами Московского зоопарка посмотрели более 820 тысяч раз, пишет портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Вице-мэр напомнила, что проект появился 2 месяца назад на портале mos.ru. Любой может открыть видео и понаблюдать за пандами, манулом, медоедами, слонами, капибарами, карликовым бегемотом, гориллами, семейством орангутанов, сурикатами и рысями.

"Каждое животное имеет свою страницу с трансляцией и интересными фактами. Такой формат позволяет узнать об особенностях поведения представителей фауны", – подчеркнула Сергунина.

Популярнее всего стали панды – их посмотрели 360 тысяч раз. Также своей известностью пользуются манул Тимофей и семейство капибар – их увидели более 155 тысяч и около 133 тысяч раз соответственно. Орангутаны собрали свыше 95 тысяч просмотров, а рыси – почти 84 тысячи.

Трансляции доступны каждый день с 09:00 до 17:00, так как именно в это время животные наиболее активны.

Ранее самым популярным животным из Московского зоопарка после запуска трансляций стала панда Катюша. При этом также зрители часто наблюдают за южноамериканской фауной, ламами и альпаками.

