Самка мадагаскарского удава родила тройню в новосибирском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Новосибирский зоопарк"

Самка мадагаскарского удава, который является одним из самых редких видов змей в мире, родила тройню, сообщает Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило в своем телеграм-канале.

Пополнение в семействе змей произошло 4 сентября. Новорожденных особей отсадили от матери, поскольку они уже полностью независимы и не нуждаются в ее заботе.

В настоящее время масса каждого юного удава достигает примерно 240 граммов, а длина тела составляет около 65 сантиметров. Однако детеныши все еще значительно меньше своих родителей.

Детеныши держатся вместе и ведут малоподвижный образ жизни. Им больше нравится проводить время под греющей лампой.

"Один малыш очень активный и всячески показывает, что готов защищаться и нападать. Второй – спокойнее и, кажется, каждый раз размышляет над тем, какую тактику выбрать. А третий малыш всегда неизменно спокоен", – добавили в пресс-службе зоосада.

Мадагаскарские удавы являются живородящими. Обычно они производят на свет от трех до восьми детенышей. Эти змеи находятся под защитой Международного союза охраны природы.

Ранее в Московском зоопарке родился детеныш бурой гиены. Самка погибла после родов из-за открывшегося кровотечения, ветеринары не смогли ее спасти. Самец Гермес следил за детенышем, однако зоологам пришлось его забрать, чтобы обеспечить ему нормальное питание.