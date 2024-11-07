Лебеди в Парке Горького переселились в теплый домик на зимовку

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Лебеди Одетта и Зигфрид, обитающие на Голицынском пруду в Парке Горького, переселились в теплый домик на зимовку. Об этом пресс-служба парка сообщила в телеграм-канале.

Отмечается, что лебеди меняют свое место жительства, когда температура опускается до 0 градусов. От домика до противоположного берега фиксируется сетка, которая полностью притапливается под воду. Когда утром птицы приплывают кормиться, сетка поднимается, отрезая им основную часть пруда. Затем на лодке лебедей перевозят на новое место, говорится в публикации.

Подготовленный для птиц теплый домик приспособлен для комфортной жизни. В нем есть обогреватели, термометр, вентиляция и автоматическое освещение, имитирующее естественный дневной свет.

Зимой рацион лебедей регулируется в процентном соотношении: больше зерновых, комбикорма, чуть меньше овощей, а также больше витаминных добавок в виде рыбьего жира и дробленых ракушек. Вернутся Одетта и Зигфрид в водоем весной, когда ночная температура будет держаться не ниже 10 градусов.

Ранее подготовку к зиме начали бобры. Они уже строят плотины и собирают веточный корм, который складывают на дне водоемов, около входа в хатку или нору.

В столице увидеть этих животных сложно. Однако их следы пребывания возможно заметить на берегах и в акватории водоемов в Серебряном бору, около Строгинского мыса, на Яузе, в Митине, Печатниках, в пойме реки Сетуни, а также на территориях ТиНАО.