Бобры в Москве начали готовиться к зиме

Фото: 123RF/daliu80

Бобры в Москве начали подготовку к зиме. Они строят плотины и собирают веточный корм, который складывают на дне водоемов, возле входа в хатку или нору, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Увидеть бобров в городе довольно сложно, напомнили в пресс-службе.

Однако их следы пребывания можно заметить на берегах и в акватории водоемов в Серебряном бору, около Строгинского мыса, на Яузе, в Митине, Печатниках, в пойме реки Сетунь, а также на территориях ТиНАО, рассказали в департаменте.

Подготовку к зимнему периоду начали и змеи, обитающие на природных территориях Москвы, так как ночью столбик термометра показывает стабильно низкие значения.

Пресмыкающиеся прячутся в трещинах почвы, под корнями деревьев и в пустых норах, чтобы не стать добычей для хищников. Для зимовки зачастую змеи собираются по несколько особей.