Змеи на природных территориях Москвы начали готовиться к зимовке

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Змеи, обитающие на природных территориях Москвы, начали готовиться к зимовке. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Как отмечается в сообщении, ужи и гадюки становятся заторможенными, когда температура воздуха опускается ниже 10 градусов.

"Процессы подготовки к зимнему сну уже запущены, так как в ночные часы столбик термометра показывает стабильно низкие значения", – пояснили в пресс-службе.

Змеи прячутся в трещинах почвы, под корнями деревьев и в пустых норах, чтобы не стать добычей для хищников. Для зимовки они часто собираются по несколько особей, добавили в ведомстве.

Московские ежи также начали готовиться к зимней спячке. До наступления холодов животным необходимо нарастить вес и спрятаться в укрытие. Горожан попросили не забирать их домой, так как, если подержать ежа в помещении, а потом выпустить на улицу на холод, это может ему навредить.