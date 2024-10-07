Столичные птицы улетают на зимовку по графику, несмотря на теплый сентябрь

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Птицы покидают Москву в соответствии с графиком миграции, несмотря на теплую погоду в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В материале уточняется, что птицы улетают из-за сокращения светового дня и уменьшения количества корма. Первыми на зимовку отправились насекомоядные виды: в августе и сентябре улетели черные стрижи, кукушки, речные крачки, соловьи, славки, камышевки, ласточки, мухоловки и некоторые виды куликов.

"В конце сентября и начале октября настала очередь водоплавающих птиц, таких как, например, чирок-трескунок. Другой вид чирка – чирок-свистунок – окончательно улетает от нас с середины сентября по конец октября. Иногда отдельные особи остаются на зимовку", – рассказал орнитолог отдела мониторинга биоразнообразия ведомства Даниил Давыдов, его слова передает портал мэра и правительства Москвы.

В конце октября из столицы улетят чайки, кряквы и дикие гуси.

Между тем московские ежи начали готовиться к зимней спячке, до наступления холодов животным необходимо нарастить вес и спрятаться в укрытие. Ежи должны довести свой вес примерно до 750 граммов, чтобы залечь до весны, тогда они смогут пережить долгие холодные месяцы. В департаменте также призвали не подкармливать животных, уточнив, что это не имеет никакого смысла.