Панда Катюша стала самой популярной у зрителей трансляций Московского зоопарка

Фото: телеграм-канал “Светлана Акулова”

Панда Катюша стала самым популярным животным среди остальных обитателей Московского зоопарка у зрителей онлайн-трансляции. Об этом сообщил замгендиректора учреждения по зоологической работе Алексей Суслов.

Замгендиректора зоосада рассказал, что зрители могут наблюдать за обитателями зоопарка с помощью трансляций, которые запускаются в рабочие часы учреждения. Любой желающий может понаблюдать за жирафом, медоедами, леопардами и другими животными. Однако самым популярным животным у зрителей стала панда Катюша, уточнил Суслов.

"Помимо этого, у нас очень популярны капибары и вся вообще южноамериканская фауна, в том числе ламы и альпаки. Также очень популярна семья орангутанов, потому что там очень интересные взаимоотношения", – добавил замгендиректора учреждения.

Суслов подчеркнул, что также посетители могут понаблюдать и за символом зоопарка – манулом Тимофеем.

С 1 октября Московский зоопарк изменил график работы. Теперь посещение зоопарка доступно с 08:00 до 19:00. Терминалы и дежурные кассы на главном входе и входе у станции метро "Баррикадная" работают до 18:00.

При этом вход у Детского зоопарка открыт с 09:00 до 18:00. Также для посетителей с 10:00 до 18:00 доступны дополнительные входы: рядом с серыми волками, неподалеку от пешеходного перехода возле моста со Старой на Новую территорию и рядом с пандами.

