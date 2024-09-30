Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московский зоопарк изменит режим работы с 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Теперь посетить зоопарк можно будет в период с 08:00 до 19:00. Терминалы и дежурные кассы на главном входе и входе у станции метро "Баррикадная" (Большая Грузинская улица, дом 8, строение 3. – Прим. ред.) будут работать до 18:00.

При этом вход у Детского зоопарка (Большая Грузинская улица, дом 8, строение 43. – Прим. ред.) будет открыт с 09:00 до 18:00. Также для посетителей с 10:00 до 18:00 доступны дополнительные входы: рядом с серыми волками (Большая Грузинская улица, дом 1, строение 103. – Прим. ред.), неподалеку от пешеходного перехода возле моста со Старой на Новую территорию и рядом с пандами.

Директор зоосада Светлана Акулова также рассказала о новшестве, который ввели для посетителей. Теперь пользователи mos.ru могут наблюдать за обитателями Московского зоопарка в режиме онлайн. Камеры установили в экспозиционной части. Трансляцию ведут из уличных и внутренних вольеров.

Пользователи могут онлайн наблюдать за пандами Жуи, Диндин и Катюшей, карликовым бегемотом Ксюшей, слонами, гориллами, капибарами, семейством орангутанов, рысей, сурикатов, медоедов и другими животными. Каждый обитатель зоосада имеет свою страницу на zoo.mos.ru, где также доступна интересная информация.

