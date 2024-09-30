Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 14:54

Город

Московский зоопарк изменит режим работы с 1 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московский зоопарк изменит режим работы с 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Теперь посетить зоопарк можно будет в период с 08:00 до 19:00. Терминалы и дежурные кассы на главном входе и входе у станции метро "Баррикадная" (Большая Грузинская улица, дом 8, строение 3. – Прим. ред.) будут работать до 18:00.

При этом вход у Детского зоопарка (Большая Грузинская улица, дом 8, строение 43. – Прим. ред.) будет открыт с 09:00 до 18:00. Также для посетителей с 10:00 до 18:00 доступны дополнительные входы: рядом с серыми волками (Большая Грузинская улица, дом 1, строение 103. – Прим. ред.), неподалеку от пешеходного перехода возле моста со Старой на Новую территорию и рядом с пандами.

Директор зоосада Светлана Акулова также рассказала о новшестве, который ввели для посетителей. Теперь пользователи mos.ru могут наблюдать за обитателями Московского зоопарка в режиме онлайн. Камеры установили в экспозиционной части. Трансляцию ведут из уличных и внутренних вольеров.

Пользователи могут онлайн наблюдать за пандами Жуи, Диндин и Катюшей, карликовым бегемотом Ксюшей, слонами, гориллами, капибарами, семейством орангутанов, рысей, сурикатов, медоедов и другими животными. Каждый обитатель зоосада имеет свою страницу на zoo.mos.ru, где также доступна интересная информация.

Обезьяна Чапа из Московского зоопарка попыталась надеть на себя голубой халат

Читайте также


городживотные
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика