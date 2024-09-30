Наблюдение за обитателями Московского зоопарка онлайн стало доступно на mos.ru

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Пользователи mos.ru могут теперь наблюдать за обитателями Московского зоопарка в режиме онлайн. Об этом рассказала директор зоосада Светлана Акулова.

Камеры установили в экспозиционной части. Трансляцию ведут из уличных и внутренних вольеров.

"Запуск трансляций позволит сделать просвещение еще более доступным для десятков тысяч посетителей сайта не только из Москвы, но и из других городов нашей необъятной страны", – передает портал мэра и правительства Москвы слова Акуловой.

Пользователи могут онлайн наблюдать за пандами Жуи, Диндин и Катюшей, карликовым бегемотом Ксюшей, слонами, гориллами, капибарами, семейством орангутанов, рысей, сурикатов, медоедов и другими животными.

Директор напомнила, что это год является юбилейным для Московского зоопарка, по случаю чего происходит множество трансформаций.

В свою очередь, замглавы столичного департамента информационных технологий Борис Фролов обратил внимание, что запись транслируется в реальном времени. Каждый обитатель зоосада имеет свою страницу на zoo.mos.ru, где также доступна интересная информация.

В августе панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год. Появление на свет панды стало уникальным событием, поскольку оказалось первым случаем, когда бамбуковые медведи родили детеныша в России.

Между тем власти Москвы надеются на появление у панды Катюши брата или сестры, рассказал глава департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин. Он отметил, что для Китая предоставление панд другому государству является признаком доброты отношений и партнерства.

