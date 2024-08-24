Собянин напомнил о дне рождения панды Катюши

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год, напомнил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, появление на свет панды стало уникальным событием, поскольку оказалось первым случаем, когда бамбуковые медведи родили детеныша в России.

Вес Катюши при рождении составлял всего 150 граммов. Спустя год она стала 38-килограммовым медвежонком. Сейчас маленькая панда легко поднимается по бревнам и скатывается с горки, а также пытается повторять за своей мамой, пандой Диндин.

Катюша быстро полюбилась россиянам, отметил глава столицы. Чтобы посмотреть на нее, в Московский зоопарк приезжают жители разных регионов страны. Ежедневно павильон "Фауна Китая" посещают около 15 тысяч человек.

При этом власти Москвы надеются на появление у панды Катюши брата или сестры, рассказал глава департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин. Он также напомнил, о традиции возвращения панд в Китай.