Власти Москвы надеются на появление у панды Катюши брата или сестры

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Столичные власти надеются на появление у панды Катюши из Московского зоопарка брата или сестры. Об этом Москве 24 рассказал руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.

"К сожалению, действительно существует традиция возвращения панд в Китай. <…> Как дальше сложится ситуация, мне прогнозировать сложно. Надеюсь, что папа и мама (Жуи и Диндин. – Прим. ред.) подумают о том, чтобы и в дальнейшем радовать москвичей, и у нас появится брат или сестра Катюши", – сказал руководитель ведомства.

Также Черемин отметил, что для Китая предоставление панд другому государству является признаком доброты отношений и партнерства. Поэтому существует своеобразный термин "панда-дипломатия".

День рождения Катюши отпразднуют гости форума-фестиваля "Москва 2030". В Московском зоопарке праздник будут отмечать 24 августа, а в "Музеоне" – 25 августа. Там же посетители форума смогут посмотреть фильм, посвященный приезду панд Диндин и Жуи в Москву.