Фильм о семье панды Катюши показали в "Музеоне"

Фото: Светлана Калинина

В рамках форума "Территория будущего. Москва 2030" и специальной программы Московского зоопарка в "Музеоне" состоялся показ фильма "Большое путешествие больших панд", с приветственной речью к зрителям обратилась генеральный директор зоосада Светлана Акулова, передает Агентство "Москва".

"Этот добрый и душевный фильм рассказывает не только о привычках и милых особенностях наших бамбуковых мишек, но и об их дипломатических способностях. Катюша родилась в 2023 году у панд Диндин и Жуи, которые приехали в Москву в 2019 году по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Поэтому мы зовем их пандами-дипломатами", – объяснила она.

Фильм "Большое путешествие больших панд" вышел в начале 2024 года на онлайн-ресурсах Московского зоопарка и Светланы Акуловой. Также его регулярно показывают в самом зоопарке, библиотеках и центрах программы "Московское долголетие".

В форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030", который проходит в столице с 1 августа по 8 сентября, Московский зоопарк участвует со специальной программой, включающей эксклюзивные видеоролики о работе зоопарка, профориентационные лекции и мастер-классы, мероприятия, посвященные экологии и сохранению редких видов животных, и показы фильмов "Большое путешествие больших панд" и "Хозяин Алтайских гор".

Как добавила Акулова, в ответ на любовь москвичей к пандам зоопарк приготовил особую часть программы.

"Мишкам посвящена отдельная часть программы: день рождения Катюши, конкурс детского рисунка, чтение "пандастишков", лекции о пандах и мастер-классы с кипером Ириной Овчинниковой: именно она ездила за пандами в Китай, проходила там тренинги и сейчас поддерживает связь с китайскими коллегами", – рассказала она.

Ранее в парке искусств "Музеон" открылась выставка, посвященная юбилею Московского зоопарка. Экспозиция включает снимки редких видов животных, в числе которых большие панды, манул и дальневосточный леопард. Возле снимков расположены блоки подробной информации о них.

