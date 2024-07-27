Московский зоопарк подготовил мероприятия к дням рождения панд Жуи и Диндин

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Московский зоопарк подготовил к дням рождения больших панд Жуи и Диндин мероприятия. Об этом сказано на сайте мэра и правительства столицы.

Так, 30 июля Диндин исполнится семь лет, а 31 июля Жуи будет восемь лет. В связи с этим на следующей неделе, с 29 июля по 4 августа, проведут мастер-классы и другие мероприятия. Например, 29 и 30 июля сотрудники зоопарка расскажут, из чего готовить угощение пандам и что положить в качестве начинки, а после гости сами приготовят вкусные подарки пандам, которые затем торжественно вручат Жуи и Диндин.

Кроме того, можно будет поучаствовать в тематическом квесте "В гости к панде". Но перед посещением игры нужно будет заранее зарегистрироваться. Также 30 июля, 1 и 3 августа зоопарк организует экскурсии "Панда и ее соседи". Гости, зарегистрировавшись на мероприятие, смогут подробнее узнать о животных, проживающих как в Московском зоопарке, так и в дикой природе.

Экскурсии "Не только панды. Дочки/сыночки в мире животных" пройдут 29 и 31 июля, а также 2 и 4 августа. Сотрудники зоопарка расскажут, как разные звери ухаживают за потомством. Для участия необходимо также зарегистрироваться.

Помимо этого в зоопарке пройдут лекции "Секреты черно-белого медведя", на которые тоже потребуется предварительная регистрация. Образовательные мероприятия состоятся с 29 по 3 августа. Рядом с вольерами организуют дополнительно интеллектуальную игру, поэтому проверить свои знания сможет любой желающий. Также ежедневно, кроме 31 июля, в 18:00 в библиотеке будут показывать фильм "Большое путешествие больших панд".

При этом те, кто не сможет посетить зоопарк, смогут поучаствовать в онлайн-конкурсе в телеграм-канале, который запустят 29 июля. Желающим необходимо отправить работу, посвященную большим пандам. Эксперты выберут лучшие по двум номинациям – "Стихотворение" и "Рисунок" – и выставят их на голосование. Победители получат бесплатный билет в зоопарк или рисунок от Жуи или Диндин.

Ранее в парке искусств "Музеон" открылась выставка, посвященная юбилею Московского зоопарка. Экспозиция включает снимки редких видов животных, в числе которых большие панды, манул и дальневосточный леопард. Возле снимков расположены блоки подробной информации о них.

