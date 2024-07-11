Директор Московского зоопарка открыла выставку "Звери и птицы в современном искусстве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Генеральный директор ГАУ "Московский зоопарк" Светлана Акулова открыла выставку "Звери и птицы в современном искусстве" в доме Клюева на территории зоосада. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Когда мы закончили ремонт этого дома, дома Клюева, мы долго думали, что здесь будет. И приняли правильное решение, что это будет дом анималистов. Мы хотели, чтобы все анималисты здесь встречались, пили чай, устраивали выставки. Дом "живет", выставки постоянно меняются, разновозрастные выставки, разные техники, каких только животных мы не видели, каких только размеров работы мы не видели. От детей приходило много писем и запросов с просьбой дать им возможность рисовать. И когда ты идешь по территории и видишь, когда ребята рисуют – это означает, что мы сделали правильный выбор, мы все сделали правильно, дом "живет", дети приходят, жизнь продолжается", – сказала Акулова.

Она также пригласила детей в зоопарк для рисования животных.

"Мы любим детей, пусть приходят, всегда предоставим место, будут рисовать, сколько им нужно, будем организовывать и выставки, пусть не боятся, заявляются. Мы очень поддерживаем анималистику во всей своей красе", – сказала Светлана Акулова.

Куратор выставки, руководитель мастерской ЛИТО Екатерина Смирнова отметила, что для любого художника Московский зоопарк – одна из первых ступеней обучения, потому что все профессиональные художники начинали с рисования в зоопарке.

"Возможность делать наброски в зоопарке дает ощущение настоящей жизни, к которой ты прикасаешься, которая многообразна, которая настолько яркая, настолько подвижная. Это яркая страница, которая запомнится каждому начинающему художнику", – сказала Смирнова.

На выставке представлено 64 работы 16 современных художников-графиков, работающих в техниках авторской печати – литографии, офорте, линогравюре – из музейного собрания Московского зоопарка и коллекции московской мастерской ЛИТО.

Мастерская ЛИТО создана в 2006 году усилиями московского художника-графика Екатерины Смирновой.

Ранее стало известно об открытии 13 июля выставки авторского ювелирного искусства Санкт-Петербурга "Невская перспектива" в Большом дворце музея-заповедника "Царицыно". В экспозиции числятся около 250 работ, которые были созданы 47 художниками, начиная с середины 1960-х годов и заканчивая современностью.

Эти экспонаты собраны из коллекций музея-заповедника "Царицыно", Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника, Государственного музейно-выставочного центра "Росизо", а также из частных собраний.

