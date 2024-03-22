Крокусы расцвели в парке "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Крокусы вслед за подснежниками и пушкиниями расцвели у церкви Зачатия Анны, которая является одной из старейших православных храмов Москвы и находится в парке "Зарядье". Об этом сообщила пресс-служба парка.

"Угадываем – какие первоцветы следующие?" – сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в ботаническом саду МГУ расцвели первые в 2024 году подснежники под открытым небом. Посмотреть на них можно у главного входа. Пресс-служба сада уточнила, что в "Аптекарском огороде" есть 6 видов подобных растений.

До этого подснежники взошли и на территории Московского зоопарка. По данным зоопарка, подснежники были высажены на старой территории рядом со зданием дирекции. Помимо этих цветов, проросли нарциссы и тюльпаны.



Цветок "Язык дьявола" раскрылся в "Аптекарском огороде"