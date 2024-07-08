Выставка авторского ювелирного искусства пройдет в музее-заповеднике "Царицыно"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Выставка авторского ювелирного искусства Санкт-Петербурга "Невская перспектива" откроется 13 июля в Большом дворце музея-заповедника "Царицыно". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент культуры города.

В экспозиции числятся около 250 работ, которые были созданы 47 художниками, начиная с середины 1960-х годов и заканчивая современностью. Эти экспонаты собраны из коллекций музея-заповедника "Царицыно", Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника, Государственного музейно-выставочного центра "Росизо", а также из частных собраний.

Выставка показывает развитие ленинградской (позже петербургской) школы авторского ювелирного искусства. По словам гендиректора музея-заповедника "Царицыно" Елизаветы Фокиной, коллекция декоративно-прикладного искусства в "Царицыне" содержит уникальные произведения ювелиров, однако их редко показывают публике.

"Предстоящая выставка станет первой, на которой будут представлены авторские ювелирные работы времен Советского Союза и современных мастеров, демонстрируя эволюцию этого жанра. Выставка станет началом серии проектов, посвященных авторскому ювелирному искусству", – рассказала Фокина.

Гендиректор музея-заповедника добавила, что в планах также ознакомить посетителей музея с московской и екатеринбургской школами ювелирного дела.

В самом начале экспозиции гости смогут узнать, что традицию ленинградской ювелирной школы заложила художница Юта Паас-Александрова, которая получила образование в Таллине у преподавателей из Баухауса, а позже работала главным художником завода "Русские самоцветы".

Так, в 1954 году она стала первым ювелиром Советского Союза, который был принят в Союз художников. После этого в организацию также вошли и другие советские ювелиры второй половины XX века, которые получили возможность выставляться в музеях, создавать авторские нетиражные предметы и работать с драгоценными металлами.

Выставка ставит перед собой задачу исследовать феномен петербургской школы и попытаться выявить ее наиболее характерные черты. Отмечается, что некоторые из авторов родились и учились в Санкт-Петербурге, другие же переехали в этот город уже состоявшимися ювелирами, однако каждый из них внес свой вклад в творческую жизнь города. Важной частью выставки будет экспозиция современного искусства, которое было создано в традициях ленинградской ювелирной школы. На ней представят работы петербургских мастеров, собранные в том числе во время открытого конкурса.

Куратором мероприятия выступит художник-ювелир, член Санкт-Петербургского союза художников Анна Терещенкова. Выставка будет работать до 16 марта 2025 года.

В столице также проходят красочная выставка и арт-маркет "Искусство рядом" на Никитском бульваре в рамках 100-дневного фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!".

В понедельник, 8 июля, там состоится познавательная лекция о династиях великих художников. Посетители познакомятся с творчеством живописцев Брюлловых, Лансере, Клодтов, Бенуа.

По словам Сергея Собянина, столичные компании в сфере искусства увеличили свою выручку почти вдвое – с 2,5 до 4,8 миллиарда рублей за три года. Для поддержки сферы в столице создана целая система развития молодых специалистов. Например, существующая программа Агентства креативных индустрий "Арт-сезоны" позволяет горожанам бесплатно участвовать в крупнейших ярмарках и маркетах современного искусства.