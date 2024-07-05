Собянин: выручка московских компаний в сфере искусства увеличилась почти вдвое

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные компании в сфере искусства увеличили свою выручку почти вдвое – с 2,5 до 4,8 миллиарда рублей за три года, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, развитие арт-индустрии стимулирует экономический рост и приток инвестиций, что, в свою очередь, дает городу новые рабочие места. Для поддержки сферы в столице создана целая система развития молодых специалистов.

Например, существующая программа Агентства креативных индустрий "Арт-сезоны" позволяет горожанам бесплатно участвовать в крупнейших ярмарках и маркетах современного искусства, отметил Собянин. А онлайн-курс "Креатус онлайн" знакомит желающих с авторским и другими интеллектуальными правами.

Между тем проект "Арт.Практикум" рассказывает москвичам об инструментах, необходимых для успешного продвижения своих работ в России и за рубежом.

Кроме того, мэр анонсировал новый курс – "Арт.Практикум", который стартует с 16 июля и продлится до 13 августа. Он проводится совместно с Московским музеем современного искусства. Зарегистрироваться на него можно по ссылке.

Ранее москвичей пригласили принять участие в выставке и арт-маркете "Искусство рядом", которые пройдут на Никитском бульваре с 6 по 7 июля. В рамках мероприятия 2,5 тысячи молодых художников и дизайнеров объединения "Выставочные залы Москвы" будут представлять свои работы и приобщать жителей и гостей столицы к прекрасному. Посетители выставки смогут изучить современную живопись и тенденции в мире искусства, поучаствовать в творческих мастер-классах, а также купить понравившиеся картины и арт-объекты.