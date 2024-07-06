Выставка "Россия" вошла в топ-10 мест по посещаемости в мире

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Анатолий Медведь

Международная выставка-форум "Россия" вошла в топ-10 самых посещаемых мест мира со дня своего открытия, передает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

По его словам, соответствующие данные он получил исходя из анализа мировых рейтингов.

Выставка "Россия" открылась 4 ноября 20232 года на ВДНХ. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. Выставку посетили более 18 миллиона человек. Гости познакомились с достижениями регионов, корпораций, федеральных структур, а также увидели передовые технологические разработки, открытия в промышленности, культуре и спорте.

8 июля она закроется и продолжит существовать как Национальный центр. Таким образом, центр будет находиться в Москве, а филиалы откроются по всей стране, чтобы каждый россиянин увидел выставку в том или ином виде.