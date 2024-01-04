Более 150 тысяч человек посетили выставку "Россия" в первый день работы в 2024 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новый рекорд по посещаемости установила международная выставка-форум "Россия" в Москве. Так, в первый рабочий день выставку посетили более 156 тысяч человек. Об этом заявила пресс-служба выставки.

Выставка "Россия" продолжила работу 3 января после двух праздничных дней, в ходе которых специалисты обновили экспозиции. В новому году в новогодние каникулы жителей и гостей столицы ждет специальная программа: мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма, росписи посуды. Кроме того, 3 января состоялся парад Дедов Морозов.

"Всего за первые два месяца работы выставку Россия посетили почти 4 миллиона человек", – уточнили в пресс-службе.

Выставка будет проходить до 12 апреля 2024 года на ВДНХ. В ней участвуют 89 регионов России.

Ранее сообщалось, что более 120 тысяч человек встретили Новый год на международной выставке-форуме "Россия". Для посетителей выставки "Россия" в новогоднюю ночь куранты били 11 раз – по количеству часовых поясов нашей страны.



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