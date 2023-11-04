Представление "Окна Москвы" проходит на выставке-форуме "Россия". Прямой эфир



На Международной выставке-форуме "Россия" проходит музыкально-театрализованное представление "Окна Москвы".

Артисты прочитают рассказы, отражающие атмосферу столицы. Литературные номера будут чередоваться с музыкальными. Зрители услышат песни "Московские окна", "Александра", "Я шагаю по Москве", "Лучший город Земли", "39 трамвай" и другие хиты разных лет.

4 ноября на ВДНХ открылась Международная выставка-форум "Россия". Здесь будут представлены главные достижения страны в науке, медицине, культуре, промышленности, строительстве и энергетике. В форуме поучаствуют представители 89 регионов, 20 крупных корпораций, федеральные ведомства и общественные организации. Гостей ждут не только удивительные экспозиции, но и лекции, мастер-классы и самые разные развлечения.