Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Первые в текущем году подснежники распустились в Московском зоопарке. Об этом заявили в телеграм-канале зоосада.



"Ура! Подснежники сегодня раскрылись", – сообщили в зоопарке.

Увидеть растения можно на старой территории зоопарка, возле здания дирекции.

Еще 28 февраля стало известно, что подснежники впервые взошли на территории зоосада.

Уже 12 марта аналогичные растения взошли под открытым небом в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Однако спустя пару дней сообщалось, что неизвестная гостья площадки срезала распустившиеся растения.

Представитель площадки в свою очередь заявил, что подснежники занесены в Красную книгу и срезать их на территории сада незаконно.

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