В парке искусств "Музеон" открылась выставка к юбилею Московского зоопарка

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В парке искусств "Музеон" открылась выставка, посвященная юбилею Московского зоопарка. Об истории и обитателях старейшего зоосада в России гости смогут узнать на 10 двусторонних стендах.

"На выставке вы узнаете, как зоосад менялся и преображался в разные периоды времени, включая и совсем непростые. В годы Великой Отечественной войны часть животных была эвакуирована, на новой территории располагался склад снарядов. При этом сотрудники зоопарка продолжали бесстрашно заботиться об оставшихся животных, даже не смотря на обстрелы и бомбежку", – цитирует портал мэра и правительтсва города директора зоосада Светлану Акулову.

Экспозиция включает снимки редких видов животных, в числе которых большие панды, манул и дальневосточный леопард. Кроме того, посетители смогут рассмотреть кадры с кафрским рогатым вороном, зеброй Греви, равнинной гориллой и белоплечим орланом. Возле снимков животных расположены блоки подробной информации о них.

Кроме того, в экспозицию были добавлены архивные фотографии зоопарка и материалы о тех, кто стоял у его истоков. Хроника позволит гостям выставки проследить этапы перображения зоологического сада, который был основан еще Русским Императорским обществом по акклиматизации животных и растений.

Также посетители получат возможность ознакомиться с деятельностью легендарного кружка юных биологов зоопарка. В этом году организация отпраздновала 100 лет с момента своего создания.

Побывать на выставке жители и гости Москвы смогут вплоть до 28 июля.

Между тем Светлана Акулова открыла выставку "Звери и птицы в современном искусстве" в доме Клюева, который расположен на территории зоосада. Экспозиция состоит их 64 работ 16 современных художников-графиков, работающих в техниках авторской печати – литографии, офорте, линогравюре.