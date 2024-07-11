Вес панды Катюши из Московского зоопарка достиг 32 килограммов

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Вес панды Катюши из Московского зоопарка составил уже 32 килограмма, а рост достиг отметки в 130 сантиметров. Об этом РИА Новости рассказала гендиректор столичного учреждения Светлана Акулова.

При этом, по ее словам, вес мамы панды Диндин достиг уже 125 килограммов, а рост на задних лапах зафиксирован на уровне 150 сантиметров. Акулова также рассказала, что папа Катюши Жуи весит примерно 140 килограммов, а его рост составил 165 сантиметров.

Гендиректор зоосада уточнила, что Катюша дорастет до своих родителей примерно через 1,5 года.

О появлении на свет первого в истории России детеныша большой панды стало известно в конце августа прошлого года. В будущем ее передадут Китаю, так как все панды мира принадлежат этой стране.

С наступлением тепла Катюше открыли доступ в уличный вольер. Сотрудники зоопарка заранее подготовили его для нужд панды. Там создали горку из бревен, а также понизили уровень воды в бассейне, настроили значения температуры и влажности.

В конце мая панде Катюше исполнилось 9 месяцев. Тогда ее вес составлял 27 килограммов. По словам Акуловой, животное ловко перебирается по бревнам и купается в бассейне. Он уточнила, что Катюша питается только молоком Диндин и пробует бамбук, однако он для нее пока не очень вкусный.

