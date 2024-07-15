В Китае все больше владельцев отправляют домашних животных в "детские сады"

Фото: ТАСС/Zuma

В Китае владельцы все чаще отправляют своих домашних животных в специализированные "детские сады". Особой популярностью услуга пользуется среди жителей, которые боятся оставлять питомцев дома без присмотра на время работы. Об этом рассказало издание South China Morning Post.

В так называемых детских садах, помимо комплексного ухода, предлагают курсы по дрессировке, этикету, развитию социальных навыков и различных хобби.

В одном из учреждений в Пекине курс по этикету включает в том числе занятия по взаимодействиям с группой, "рукопожатиям" и различным навыкам. В частности, питомцев учат кивать и покачивать головой, кланяться, звонить в дверной звонок, закрывать двери, приносить тапочки и игрушки.

Как рассказала владелица лабрадора Лео, собак даже купают и отправляют домой чистыми. Она также отметила, что ее питомец стал более счастливым, так как чаще играет с другими собаками. Животных забирают из дома и привозят обратно на специальных автобусах.

Курсы длятся 30 дней и обходятся владельцу в 11 000 юаней (1 500 тысячи долларов). В другом "детсаду" для питомцев предлагают индивидуальный 45-дневный курс с полным пансионом.

Ранее россиянам рассказали, можно ли посещать кафе и рестораны с животными. По данным Роскачества, владельцы заведений сами принимают решение, если нет региональных норм. Правила кафе и ресторанов при этом не должны нарушать действующее законодательство и права посетителей.