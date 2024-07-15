Сотрудники МЧС спасли запертую на балконе собаку в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Сотрудники МЧС вместе с полицией спасли собаку, которая оказалась запертой на балконе пятого этажа дома на улице Академика Бакулева в Москве. Об этом сообщает телеканал "360".

По данным СМИ, пес на протяжении двух дней находился на балконе без воды и еды. Соседи вызвали правоохранителей и спасателей. Очевидцы сняли видео, на кадрах которого заметно, что животное мучается в замкнутом пространстве и пытается спрыгнуть вниз.

"Она (собака. – Прим. ред.) так плачет. Спряталась немного в тенечек", – заявила одна из жительниц дома.

Жильцы заявили, что приехавшие на место сотрудники полиции не сразу стали вскрывать дверь квартиры, где находится собака, так как внутри не человек, а животное. Пока информации о местонахождении хозяина собаки не поступало. Спасенную собаку напоили водой, и, по словам соседей, ее забрал на время участковый.

Ранее сотрудники полиции спасли бультерьера, который оказался на сутки запертым в салоне автомобиля на востоке Москвы. Про собаку забыли, когда водителю автомобиля стало плохо. После спасения питомца передали сыну хозяина.

