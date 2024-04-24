Женщина привязала к машине больную собаку в Красноярске

Фото: телеграм-канал "112"

Жительница Красноярска привязала к багажнику автомобиля больную собаку и вынудила животное бежать за машиной, так как женщина не смогла посадить питомца внутрь автомобиля для перевозки. Об этом сообщает телеканал "360".

Очевидец рассказал, что под конец поездки автомобиль уже просто волок собаку за собой.

"Там и прохожие кричали, и машины сигналили. Она просто включила аварийку и встала. Пока ей дорогу не перегородили, продолжала ехать", – уточнил свидетель.

Хозяйка пса не стала комментировать произошедшее. Она лишь указала на то, что всех интересующихся данной ситуацией будет отправлять в полицию. Также женщина заявила, что уже получила справку о состоянии здоровья пса, в которой фигурируют лишь царапины на лапах.

В пресс-службе красноярского главка МВД добавили, что нашли владелицу животного. Во время допроса хозяйка пса заявила, что алабай повредил сустав на лапе во время прогулки, поэтому залезть в багажник не смог. Также женщина рассказала, что везла собаку к внуку, чтобы тот поместил питомца в машину для поездки к ветеринару.

В связи с этим инцидентом сотрудники полиции начали проверку по факту нарушения правил дорожного движения, по результатам которой будет принято решение о возбуждении дела.

Ранее сотрудники полиции спасли бультерьера, который оказался на сутки запертым в салоне автомобиля на востоке Москвы. Про собаку забыли, когда водителю автомобиля стало плохо. После спасения питомца передали сыну хозяина.

