Спасатели поймали ондатру в Южном Бутове

Видео: vk.com/"Московский авиационный центр"

Московские спасатели отловили ондатру, которая бегала по подвальному помещению в районе Южное Бутово.

"Сотрудники службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра выехали по заявке на улицу Академика Семенова", – сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Жители района сообщили о большой крысе, которая пугает людей. По прибытии спасатели увидели, что в здании оказалась ондатра. Животное забилось в угол подвального помещения, так как само было напугано. Спасатели поймали ондатру и отвезли на ближайший водоем, заключили в пресс-службе.

Ранее в Чертанове спасли домашнюю кошку по имени Плюша, которая выпала из окна второго этажа. Животное забилось под лестницу. Спасатели аккуратно подняли плиту и вызволили кошку.

