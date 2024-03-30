В Чертанове спасли домашнюю кошку, которая забилась под лестницу

Спасательная операция развернулась в Чертанове. Там вызволяли домашнюю кошку, которая забилась под лестницу. Все произошло на Днепропетровской улице. Кошка по имени Плюша выпала из окна второго этажа. Пушистая так испугалась, что попала в узкую щель в пространстве под ступеньками дома и не смогла выбраться. Спустя два дня ее разыскала хозяйка и вызвала специалистов. Им пришлось изрядно потрудиться, чтобы аккуратно поднять плиту и дотянуться до кошки. В итоге животное спасли и передали хозяйке.

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