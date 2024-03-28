28 марта стало самым теплым днем в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Четверг, 28 марта, стал самым теплым днем в Москве с начала 2024 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"По данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, в 13:00 воздух прогрелся до 9,2 градуса, что на 0,1 градуса выше, чем было у прежнего лидера – дня 22 марта", – информировал синоптик.

Леус пояснил, что воздух в городе продолжает прогреваться. Точный температурный показатель будет объявлен после 21:00.

При этом специалист предположил, что 28 марта не останется в лидерах по температуре надолго. По его словам, в субботу, 30 марта, воздух в Москве прогреется еще сильнее.

В пятницу, 29 марта, над Москвой пройдет теплый фронт с небольшим дождем. В последний рабочий день текущей недели столбики термометров прогреются до 8... 10 градусов, а ночью до 2... 4 градусов.

