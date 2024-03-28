Высота снежного покрова в Москве уменьшилась на 3 см

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве активно продолжается таяние снега, сообщила ведущий специалист портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

По ее словам, за последние сутки на ВДНХ высота снежного покрова уменьшилась на 3 сантиметра, до 19 сантиметров.

На Балчуге осталось 12 сантиметров снега, он тает со скоростью до 5 сантиметров за сутки. Во Внуково осталось 17 сантиметров снега. В Клину снег уже сошел, в Можайске осталось 5 сантиметров, и к выходным он сойдет.

Позднякова обратила внимание на то, что снег активно тает за счет того, что среднесуточная температура воздуха в Москве больше двух недель удерживается положительной. Накануне она составила 3,8 градуса тепла.

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве и Подмосковье 28 марта. Днем температура воздуха в Москве составит от 9 до 11 градусов тепла, в Подмосковье – от 7 до 12 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, как долго в Москве будет таять снег. По его словам, на неделе с 25 марта благодаря теплой погоде в городе продолжит снижаться высота снежного покрова. Однако он сохранится в столице и в первой декаде апреля. При этом в лесах снег не будет таять еще дольше.

