Высота сугробов в центре Москвы уменьшилась до 18 см

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Высота сугробов в центре Москвы уменьшилась до 18 сантиметров, сообщила специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

По ее словам, снег в столичном регионе продолжает убывать со скоростью 2–3 сантиметра за сутки. В результате на ВДНХ высота снежного покрова приближается к норме.

На Балчуге высота снежного покрова понизилась до 18 сантиметров. В Подмосковном Клину осталось 3 сантиметра снега, в Коломне за сутки снег убыл на 5 сантиметров, до 28 сантиметров.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что повышение уровня воды и затопление поймы в реках Московской области возможны 25 и 26 марта. По словам синоптика, из-за постепенного повышения температуры воздуха, а также недавно прошедших дождей активизировались процессы таяния снежного покрова, а на реках Европейской России продолжилось половодье.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сказал, что снег в Москве не растает до конца первой декады апреля. По его словам, в выходные снежный покров просел на 6–8 сантиметров из-за дождя, а за текущую неделю сугробы уменьшатся примерно на 7–10 сантиметров.