Москвич нашел змею в своей квартире на Шипиловской улице

Фото: "ЧСтные новости Москвы"

Мужчина обнаружил змею в своей квартире на Шипиловской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

По данным ведомства, 27 октября в 15:20 поступил вызов о происшествии по адресу улица Шипиловская, дом 3. Житель нашел у себя в квартире змею.

На место приехал расчет ПСО № 215 столичного Пожарно-спасательного центра. В помещении спасатели, соблюдая меры предосторожности, поймали рептилию. Сейчас змею передали в департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

В ГОЧСиПБ уточнили, что никто не пострадал.

Похожий случай произошел 23 октября в квартире дома на улице Маршала Катукова. Жильцы заметили у себя змею и вызвали спасателей. Но когда специалисты приехали, животное спряталось под плинтус. Тогда решили сделать ловушку с помощью пищевого контейнера, вследствие чего змея была поймана.

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