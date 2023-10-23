Экзотическую змею поймали в московской квартире

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

В московской квартире спасатели отловили экзотическую змею. Об этом сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.

Инцидент произошел 23 октября в 12:45 в квартире на улице Маршала Катукова. Жильцы заметили у себя в квартире змею, поэтому вызвали спасателей. В результате, когда специалисты приехали на место, она уже спряталась под плинтус. Тогда было принято решение сделать ловушку с помощью пищевого контейнера. После этого змея была поймана.

Теперь ее отдадут в департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Ранее жительница Москвы нашла змею за диваном во время уборки в своей квартире. Она вызвала спасателей. Прибывшие специалисты идентифицировали животное как маисового полоза. Экзотическую змею передали в Центр реабилитации диких животных.

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