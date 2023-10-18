Москвичка нашла в квартире змею во время уборки

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Жительница Москвы нашла змею во время уборки в своей квартире. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Там рассказали, что женщина убиралась у себя дома и за диваном нашла пресмыкающееся. Она вызвала спасателей. Прибывшие специалисты идентифицировали животное как маисового полоза.

Экзотическую змею передали в Центр реабилитации диких животных. В будущем рептилия обретет новый дом в одном из зоопарков России, добавили в пресс-службе.

Ранее похожий случай случился с жительницей столичного района Хорошёво-Мнёвники. Хозяйка квартиры тоже убиралась дома и нашла змею.

К приеду спасателей рептилия переползла с пола на мебель и спряталась в диване. Сотрудники столичного Пожарно-спасательного центра аккуратно достали пресмыкающееся и положили в банку.

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