Куница залезла в квартиру уфимца и устроила погром в ванной

Фото: телеграм-канал "Топор Live"

Уфимские спасатели поймали и отвели в лес куницу, которая через канализационные трубы пробралась в квартиру местного жителя и устроила там погром. Об этом сообщила пресс-служба городского управления гражданской защиты.

Там рассказали, что 17 октября мужчина вызвал сотрудников поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты Уфы. Оказалось, что он вернулся домой, пошел в ванную комнату и увидел беспорядок: порванная шторка душа лежала на полу, везде были разбросаны шампуни и гели для душа, а в углу что-то шуршало и рычало. Мужчина не стал рисковать и вызвал спасателей, добавили в управлении.

Уточняется, что спасатели не сразу нашли причину беспорядка. Специалисты проверили все помещение, но ничего не обнаружили. Спустя время они заметили куницу, пробравшуюся под обшивку. Ее пришлось разобрать, чтобы зверька аккуратно вытащить и отвезти в лес.

В ведомстве добавили, что, по мнению специалистов, куница залезла в квартиру через канализационную трубу. В последнее время горожане все чаще начали находить зверьков в городе и выкладывать фотографии в соцсетях.

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