Женщина нашла змею в своей квартире на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Жительница столичного района Хорошёво-Мнёвники нашла у себя в квартире змею, которая притаилась за диваном. Об этом сообщил телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы".

В понедельник, 9 октября, в 11:09 в Службу 112 Москвы поступил вызов, что в квартире на первом этаже дома, расположенного на бульваре Генерала Карбышева, доме 19, корпусе 1, нашли змею. Хозяйка жилища проводила уборку, отодвинула диван и увидела желтое пресмыкающееся. Напуганная женщина сразу вызвала спасателей.

Когда на место прибыли сотрудники столичного Пожарно-спасательного центра, рептилия переползла с пола на мебель и спряталась в диване. Работники Центра аккуратно достали змею и поместили в банку.

Как передает телеграм-канал, с животным все в порядке. В скором времени за ним приедут работники департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы и заберут.

Ранее сообщалось, что ребенка госпитализировали после укуса змеи в Подмосковье. Ему оказали медицинскую помощь, состояние оценили как удовлетворительное.

Жители Московского региона пожаловались на нашествие змей