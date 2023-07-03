Биолог назвал опасные ошибки при оказании помощи после укуса змеи

Москвичи и жители Подмосковья все чаще встречаются со змеями рядом с собственными домами. Причем речь идет не только о безобидных ужах, но и гадюках. По данным СМИ, с начала лета от нападения последних пострадали два ребенка. Разбираемся, как вести себя при встрече со змеей и что делать в случае укуса.



Неприятная встреча

В воскресенье, 2 июля, в соцсетях появилось видео со змеей из расположенного в Ленинском районе Подмосковья жилого комплекса "Видный город". Рептилия проползла по дворовой территории ЖК возле подъезда и затем скрылась на газоне. Автор ролика, следившая за происходящим, задалась вопросом: "Какая большая! Интересно, опасная или нет?"

Это не первый случай, когда змеи выползают к людям в Московской области. Причем для некоторых такая встреча закончились госпитализацией. В частности, в городском округе Домодедово 28 июня гадюка напала на четырехлетнего ребенка, сообщали СМИ. Мальчика на скорой доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Аналогичная история произошла ранее в Талдомском округе в СНТ рядом с деревней Дубки. Тогда, по данным СМИ, гадюка укусила 12-летнюю девочку за ногу, подростка госпитализировали.

Змеи также были замечены в Москве. Например, на Ивантеевской улице жители многоэтажки обнаружили их у себя во дворе и в подъезде. В ТиНАО горожанам тоже пришлось столкнуться с неприятным соседством. Рептилии проявили активность в поселении Московский, облюбовав главную площадь. Начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров подтвердил, что обращений по поводу встреч со змеями достаточно много. По его словам, из-за жаркой погоды и засухи рептилии приползают к домам, чтобы охладиться.





Сергей Бурмистров начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Обращений достаточно много, но отлов мы не производим, потому что это ужи. Ужи никому не вредят, сами не нападают, если их не трогать.

"Змеи в принципе активны, и из-за засухи и жары они ищут влажные места. Их можно встретить около подъезда, под подъездом, могут заползти под фундамент, где прохладно, либо есть водоем, либо (где. – Прим. ред.) поливают и лужи остаются. Они приползают попить, охладиться", – объяснил Бурмистров.



Правила первой помощи

Доцент биологического факультета МГУ Владимир Шахпаронов в беседе с Москвой 24 порекомендовал носить закрытую кожаную обувь, посещая места, где уже выявляли змей. "Не тапочки, не сандалии, а хотя бы кроссовки, желательно кожаные, тогда их не прокусят, либо же из плотного кожзама", – пояснил эксперт.

По словам биолога, при встрече с рептилией ее не надо трогать и ни в коем случае нельзя убивать. Лучше всего просто обойти, чтобы не подвергать себя опасности, уточнил социалист. Если "столкновения" избежать не удалось, то важно правильно оказать первую помощь пострадавшему. В Московском регионе водится одна ядовитая змея – гадюка. "При ее укусе остаются симметричные отверстия, как будто прокололи иголкой или шилом", – говорит Шахпаронов.





Владимир Шахпаронов биолог Ни в коем случае нельзя накладывать жгуты, потому что таким образом можно локализовать яд в конечности и эту конечность в дальнейшем потерять. Яд – сильный фермент, он разрушает сосуды кровеносной системы, ткани. Таким образом, может развиться гангрена в этой самой конечности.

Кроме того, по словам эксперта, не стоит отсасывать яд. "Во рту могут быть микроранки, обветренные губы. Этого достаточно, чтобы яд попал в кровоток головы, что во много раз опаснее, чем когда он в общем кровотоке, когда укусили в конечность", – подчеркнул Шахпаронов.

Разрезать рану тоже не нужно, поскольку так яд может поразить большее число сосудов, предупреждает специалист. Лучше всего обработать место укуса спиртосодержащим раствором или помазать зеленкой, а также принять антигистаминные препараты. "Выпить побольше воды, чтобы разбавить яд. Хорошо, если это будет сладкий крепкий чай или кофе. Потому что крайне опасно резкое понижение давления. Все это делается до приезда врачей", – отметил биолог.

Вместе с тем, если змея укусила в руку, конечность можно зафиксировать. "Если в ногу, то при возможности положить человека на носилки. Главное – как можно скорее доставить его в медицинское учреждение", – советует Шахпаронов.

Биолог добавил, что активность змей зависит от температуры на улице и, как правило, ее пик приходится на апрель – сентябрь. Как только спадет жара, рептилии начнут прятаться, подытожил эксперт.

