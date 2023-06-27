Эксперт рассказал, когда закончится нашествие змей в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Змеи, которых стали часто замечать в Москве, покинут город, когда адаптируются к жаркой погоде. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

Он объяснил, что змеи начинают выползать весной – они ищут солнце чтобы согреться. Однако с наступлением жары эти животные отправляются на поиски укромных прохладных мест, например луж или подвалов, из-за чего нередко оказываются в городах.

"Уже в июле, когда погода чуть-чуть испортится и стабилизируется, змеи уйдут обратно на природные территории, к водоемам. Им тоже не нравится находиться рядом с людьми", – отметил Бурмистров.

Также, по его словам, прогнать змей способен покос травы, который сейчас происходит на зеленых территориях столицы. Дело в том, что эти животные не любят находиться в низкой траве.

Ранее биолог Павел Глазков рассказал, что при встрече со змеей лучше не приближаться к ней и не пугать ее. По его словам, эта рекомендация применима и к неядовитым ужам.

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